Gobierno confirmó que en Argentina hay circulación comunitaria de Ómicron

Ante la exponencial suba de casos de COVID-19 en todo el territorio Nacional, este martes el Ministerio de Salud de la Nación informó que hay circulación viral de la variante Ómicron en Argentina.

En una entrevista radial, Sonia Tarragoina jefa de Gabinete de la cartera conducida por Carla Vizzotti, señaló que, 'esperábamos este aumento de casos. Hay circulación comunitaria de la variante Ómicron'.

Por otra parte, ante la suba de casos en algunas jurisdicciones del país explicó que la variante que está predominando es la variante Delta, no obstante hay circulación comunitaria de la variante Ómicron y dijo, 'no podemos hacer pronósticos porque no tenemos evidencias. Tenemos que evitar los casos graves y las muertes'.

En cuanto a la comercialización de los auto test, señaló 'en breve vamos a poder realizar los auto test de COVID ', explicando que hay una alta demanda de testeos en los centros de testeos por lo que la puesta en comercialización ayudará a descomprimir los centros de hisopados.

En este sentido, señaló que los auto test no depende del Gobierno porque son elaborados en laboratorios privados y dijo, ' Hay tres empresas que están presentando su solicitud de registro, que entendemos que en estos días deberían estar saliendo. No es algo que dependa del Gobierno'.