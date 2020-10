Evangelina Anderson calentó las redes con un body negro de encaje

Evangelina Anderson deslumbró a sus seguidores con su última foto en su cuenta de Instagram. La famosa posó en camisón transparente y provocó una gran cantidad de halagos y likes de sus seguidores en las redes sociales. La blonda agregó un corazón para describir la imagen publicada en las últimas horas.

“Cada día más bella, que suerte tiene Martín”, “La mujer más linda del mundo, bravo”, “Pasan los días y cada vez estás más bonita Eva, sos una genia”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron al respecto sobre la figura en cuestión.

Hace unos días, Evangelina Anderson tuvo un gesto solidario con una supuesta mujer varada en Europa. En ese momento, sus seguidores la acusaron de tener cuentas falsas para generar interacciones que levantaran su perfil o mostraran su costado solidario. Después de observar lo que se generó por su acción solidaria, la modelo realizó una contundente reflexión.

“Para los que hace poco que me siguen, les cuento que siempre trato de contarles algunas vivencias, costumbres y culturas de los lugares donde me toca vivir”, comenzó diciendo la blonda. Y agregó: “En este caso les voy a explicar algo que me llamó la atención, hace muchos años cuando desde Buenos Aires me vine a vivir a Múnich”. Inmediatamente, su descargo obtuvo gran repercusión y muchos fans salieron a bancarla con distintos comentarios.