Flor Peña se sentó en un auto con una maya negra para el infarto

View this post on Instagram

u00bfLE GUSTAN ESTAS BOTAS? ud83dudc62ud83dudd25 En @actitudfdeflor celebramos el MES de la #MADRE con todo ud83dudc95 #FdeFlor + @ferragutoficial ud83dudc8b #EsDENIM ud83cudf39Si queru00e9s hacerle un mimo extra, te invito a entrar a fdeflor.com.ar y REGALALE ESO QUE SABES QUE AMARu00cdA PONERSE! ud83dudc83ud83dudd25 #QUEACTITUD PROMOS #F de Fabulosas! ud83dudd14 Aprovechu00e1 los precios lanzamiento en TODOS los productos y hasta 18 cuotas sin interu00e9s! Y envu00edos a todo el pau00eds #QUEVALOR No te olvides de entrar a nuestro canal de YouTube u201cF DE FLORu201d; suscribite y divertite con todos nuestros contenidos ud83eudd23 #FDEFLOR No es una Marca, es una Actitud ud83dudc96 ud83cudde6ud83cuddf7 HECHX EN ARGENTINA ud83cudde6ud83cuddf7