Majo Martino confeso sobre el acoso que sufrió

La periodista, luego de enterarse de los casos que viene sucediendo en el ambiente en cuento a violaciones, acoso y hostigamiento es que se vio bastante preocupada. Estos hechos la llevaron a recordar una situación que le todo vivir y que aun no puede olvidar.

“Hace algunos años recuerdo que me venía a buscar a la puerta del canal casi todos los días cuando hacíamos Este es el Show, una persona completamente fuera de sus cabales. Me acuerdo que me asustaba, todo en él era raro, hasta su manera de pedir una foto, no era alguien normal” relató. Luego explicó “Vino a buscarme muchísimas veces, la verdad que fueron tantas veces que vino a la puerta del canal que consiguió mi teléfono, no sé quién se lo dio. Llamó a la productora y se hizo pasar por otra persona y alguien le dio mi número. Me empezó a llamar reiteradas veces, pero de madrugada, a cualquier hora y me decía ‘hola Majo’ con voz rara. Tenía temitas psicológicos”.

”Recuerdo que me quedó registrado el teléfono, el numero del muchacho, llamé y hablé con la madre, pero me dijo que a la familia no le importaba nada. Estaba paranoica porque me llegaban cosas raras a través de mi mail." recordó atemorizada.

“Me decía guarangadas, cosas que no se pueden repetir, no solo por mail, también por las redes sociales. Personalmente se ponía como loco porque quería que lo saludara. Yo estaba asustada e hice la denuncia en la policía, que a veces quedan en la nada. Pero se conectó con mensajes por Instagram obsesivos, está completamente obsesionado conmigo, me revisaba totalmente todo" indicó a modo de conclusión del tema.