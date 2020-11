Yanina Latorre furiosa con quienes atacan a su hija

Durante la devolución que le dio el jurado a la hija de Diego y Yanina Latorre, Nacha Guevara menospreció el trabajo de la joven y solo se dirigió a su compañero influencer Lucas Spadafora.

Sucede que luego de un mes, en el que Lola estuvo en boca de todos por cientos de problemas, la artista no dudo en decir que ella era un "caso perdido" con el que no perdería el tiempo. Esto hizo estallar la furia de la botinera, que se expresó en redes y luego en el programa en el que es panelista.

Una cataratas de tuits fue lo que todos captaron luego de la devolución para con la performans que llevaron a cabo. Después continuaron otras publicaciones: “Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Que mina de mier… 80 años al pedo. Nacha Guevara me da vergüenza, que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, no?". También agregó "Que suerte que no fui. Lola me llamó llorando desesperada. Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?".

En tanto hoy volvió a tocar el tema en el programa conducido por Angel Debrito. Con Alfano como contrincante se dijeron de todo en cuanto al tema y otros trapitos que sacaron al sol. Muchas de sus compañeras la acompañaron en su postura, mientras otras la atacaron. Esto fue lo que llevó a amenazar con dejar el lugar. Sin embargo no lo hizo.