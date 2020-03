"A veces gano, a veces no": un ex Mambrú tiene coronavirus

En las últimas horas se dio a conocer que un ex Mambrú, mítico grupo musical argentino, dio positivo en Covid-19. Se trata de Gerónimo Rauch.

En este sentido, el artista comentó a través de sus redes sociales su situación. “Nosotros desde el 10 de marzo estamos en cuarentena, muy conscientes del peligro que puede llegar a tener el coronavirus. Fuimos tan conscientes que sabemos que no hemos contagiado a nadie, pero sí confirmamos que ambos tenemos el Covid-19”, expresó el vocalista en el video. Y añadió: “La primera semana no teníamos síntomas, no teníamos idea. Yo me he sentido peor en otras gripes. Los síntomas eran clarísimos: resfrío, dolor de cabeza, fiebre, un ardor alto en las vías respiratorias".

Rauch hizo pública su situación en Facebook y en Instangram a través de un video, aunque una hora después el material desapareció de la red.