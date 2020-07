Natti Natasha con un gran escote pidió que la llamen ‘baby’

Natti Natasha es una de las mujeres más hermosas del planeta y lo demuestra a diario con sus posteos en su cuenta de Instagram. La sensual morocha eligió un camisón blanco con un pronunciado escote al borde de la censura para enamorar a sus seguidores, que recibieron las imágenes con una buena cantidad de “me gustas” y comentarios elogiosos.

La joven cantante optó por posar al natural recién levantada. Con unos aros extremadamente largos,el pelo suelto y mucha piel, la morocha encandiló la mirada de todos. No dejó nada a la imaginación. En cuestión de segundos, publicación alcanzó 706,638 “me gustas” y muchos comentarios de sus fieles seguidores. “Hermosa”, “Toooooodaaa”, “Te quiero”, fueron algunas de las réplicas que tuvo el reciente post de Natti.

Hace meses, en una entrevista que abrió el debate en las redes sociales, Natasha fue consultada sobre la revolución femenina en el mundo y relacionado principalmente al ambiente musicial. En su defensa, la joven artista habló al respecto: “Me encanta porque vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. No hay límites para nosotras. ¡Que Dios bendiga a las mujeres!”, aseguró.

En ese sentido y aludiendo a comentarios poco cómodos para las mujeres, aseguró que no se siente una “bomba sexy” y por su parte, agregó que se pone “roja de solo pensarlo”. “Me levanto temprano, entreno, desayuno y luego salgo a trabajar. Confieso que soy coqueta y me gusta mucho elegir la ropa, pero no me creo una bomba como andan diciendo“, disparó.