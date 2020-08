Cinthia Fernández mostró cómo masajea su cuerpo trabajado

View this post on Instagram

Chicas volvioooo la Galvu00e1nica Corporal! Y solo hay hasta agotar stock! Una de las mu00e1quinas estrellas que todas aman . Mi soluciu00f3n con la que estoy tratando mis arau00f1itas y previniendo la celulitis y eliminando las existentes. Tres pasos simples, me trato en casa , sin correr riesgo, cu00f3moda y de manera su00faper simple. Yo la amo . Y les cuento que estu00e1n con precios su00faper HOT SALE asu00ed q entra a @cinyvos y consulta sobre la Galvu00e1nica, kit, precios, usos y todas las dudas que vos queres ud83dude0d. . Besos mis princesasu263aufe0f