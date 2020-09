Laurita Fernández causó suspiros con su vestido rosa

Durante el pasado miércoles 2 de septiembre la conductora y bailarina argentina de 29 años de edad, Laurita Fernández, le subió la temperatura a los más de 4.400.000 seguidores que posee en su cuenta oficial de Instargam, al postear cuatro nuevas imágenes vistiendo un sensual look.

Como parte de esta nueva publicación, la actual conductora del programa televisivo "Cantando 2020", compartió con sus fanáticos cuatro fotografías en donde mostraba el outfit que estaba utilizando. Esta vestimenta constaba de un par de zapatos rojos, con un vestido largo en una tonalidad rosa, que posee un corte en el costado izquierdo del abdomen, que también dejaba al descubierto una de sus piernas.

Rápidamente este posteo superó la barrera de los 123.000 "Me gusta" y se llenó de comentarios que admiraban el cuerpo envidiable que posee Laurita. "Que mujer 😍", "NO PODESS 🔥", "DIOSON 🔥", estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la ex participante del programa "Combate".

Esta fue la publicación que realizó la bailarina de 29 años de edad en su cuenta oficial de Instagram: