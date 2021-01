El sanjuanino más famoso tiene Covid 19

Dario Barassi supo ganarse el corazón de todos los televidentes a través de su programa "100 argentinos dicen", y cada vez que puede recuerda a su provincia natal con mucho amor y orgullo. Sin embargo, en la última hora publicó en una historia de Instagram que dio positivo de Covid 19.

En el texto publicado por el conductor sanjuanino se puede leer "Hace dos segundos me enteré y se filtró. Me impresiona. Si, di covid positivo". En el mismo alude a que no tiene síntomas y esta aislado con su familia.

"Un poco angustiado y un poco preocupado pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible" manifestó el Barassi que luego invitó a todos a cuidarse y ser responsables.

Cabe recordar que durante el fin de semana el conductor estuvo en la costa de Buenos Aires, aunque en esa ocasión acudió sin su esposa e hija, ya que se trato de un viaje laboral.