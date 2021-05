Milton Re: el humorista que Tinelli 'contrató' por Twitter y brilla en Showmatch

Sin dudas, Milton Re es uno de los humoristas destacados de la televisión argentina. Poco a poco fue abriendo su espacio a fuerza de talento y así logró llegar hasta el show más importante de la tele.

Como si pareciera una película, las redes sociales fueron la pantalla para llegar hasta los ojos de Marcelo Tinelli. En el mes de febrero, el joven compartió uno de sus habituales videos de humor y recibió un comentario inesperado por parte del conductor. “Contratado ya mismo”, escribió Tinelli en su posteo y así fue como hoy es parte de "Showmatch, la academia”, el nuevo reality del famoso conductor.

A solas con Canal 13, Milton recordó sus inicios y repasó su carrera hasta llegar al reality donde compartirá elenco junto a otros históricos humoristas del programa como Freddy Villareal, José María Listorti, Roberto Peña, Fátima Florez, y Anita Martínez, entre otros.

“Fue una locura. empecé escuchando a los relatores cuando nos juntábamos a jugar a la Play con amigos del colegio y los profesores. En ese momento los relatores del Fifa eran Mariano Closs, Walter Nelson, Marcelo Araujo, Julio Ricardo, que con los años fui puliendo”, contó.

“Luego surgieron eventos que buscaban talentos dentro de la región de Tres Arroyos a 500 kilómetros de Capital Federal, donde nací. Ahí pude mostrar en la región que podía hacer imitaciones y que me conocieran un poco más”, recordó sobre sus inicios.

Pero, las redes sociales fueron el motor que impulsaron la figura de Milton y lo hicieron llegar hasta la tele. “Las imitaciones son el caballito de batalla de muchos humoristas. Mariano Closs rompió mucho en febrero de 2020 en Tik Tok donde se hizo muy viral. Tik Tok me parece una de las redes donde uno puede tirar algo y que sea una bomba atómica. En ese sentido está buenísimo el algoritmo que tiene. No sucede lo mismo con Instagram u otra red social”, comentó.

Sin embargo, Milton reconoció que hace 4 años y medio le sucedió algo similar. “Yo tiré un video y explotó por todos lados en Facebook que es otra cosa. También pasó lo mismo con Twitter, donde puse un video, lo re tuitearon muchos famosos y en una de esas apareció Marcelo Tinelli”, comentó. Así fue como el conductor puso los ojos en el humorista. Tinelli le comentó en el posteo que estaba “contratado ya mismo”. “Fue una frase increíble. Después con el correr de los días sucedió que llamaron muchas radios, canales, etc”, dijo.

Sin embargo, Milton viene desde hace tiempo incursionando en medios de comunicación. Actualmente trabaja con Beto Casella en Bendita, el tradicional programa de Canal 9, y también comparte las mañanas con el conductor en Bien Levantados por Radio Continental.

“La verdad que la experiencia en los medios de comunicación después de 5 años y que te llegue la posibilidad de estar con el numero uno de la televisión durante 30 años es muy loco. Es muy lindo el reconocimiento”, sostuvo Milton acerca del gran momento que vive.

El humorista, cree que la imitación es un don y no avala la idea de cobrar para enseñar a imitar. “Con trabajo y esfuerzo se consiguen muchas cosas buenas. La imitación es un don. No avalo la idea de que yo pueda dar un curso para enseñar a imitar por ejemplo a Mariano Closs que es la imitación que más aceitada tengo. También hago a Darío Barassi”, bromeó. “He visto algunos casos que sucede eso. Ponen un curso para imitar, pero prefiero no currar. Yo prefiero no hacerlo, si el resto lo quiere hacer allá ellos”, agregó.

Sobre su nueva experiencia en Showmatch, el humorista celebró que “se abra el parguas” para mucha gente talentosa. “Esta bueno el horario también. El programa va a ser a las 21 que es el horario que siempre tuvo Marcelo. Es una hora en la que te sentas a comer y pones Videomatch. Eso va a pasar por ahora los viernes. Las cámaras ocultas, los skecth, imitaciones, reporteros. Va a volver ese Videomatch que disfrutamos en los 90’ y con el que conocimos el humor de Marcelo”, señaló.

Milton también se refirió a los cambios de paradigmas en el humor a raíz de los cambios sociales y culturales. “Las épocas cambian, nosotros cambiamos el paradigma y el pensamiento y esta buenísimo que eso pase. Hay cosas que hoy no se pueden hacer, pero hay que entender que el humor es humor. Y si nos paramos a pensar el hecho que no podemos hacer humor porque va a repercutir en algún lado creo que eso es limitarse. En toda su gama, en todo su bagaje, el humor es humor”, sostuvo.

También, adelantó que “van a sonar los teléfonos de políticos” por la nueva sección Politichef que va a ser polémica. “Es una parodia de Masterchef y va a haber políticos cocinando. Algunos no sé si cocinando pero si va a ser entretenido”, aseguró.

Si bien, Milton no se animó a revelar cuál será su rol en esta sección, adelantó que “hay gente del ámbito político que está fuera del mapa hoy por hoy”.