Ingrid Grudke se lució en un concurso Fit Model championships

Ingrid Grudke dio un cambio rotundo en su estilo de vida, es que la modelo decidió afrontar un nuevo desafío. Luego de varios meses de preparación con un entrenamiento muy exigente, la rubia viajó para disputar la competencia en la categoría Fit model championships del concurso Arnold Sports Festival Europe 2021.

De acuerdo a lo que comentó en redes sociales: "Hoy viví una experiencia fascinante! ?? algo que me lleno de alegría y adrenalina. Participe de mi primer mundial de ifbb European FITMODEL championships. Una vez más, me desafié a algo nuevo".

Su arduo entrenamiento dio inicio en junio de 2020, cuando en plena cuarentena, la modelo sintió la necesidad de hacer algo nuevo. Ahí fue cuando comenzó a realizar una rutina de ejercicios cuatro o cinco veces por semana, y no toma suplementos sino que se basa en una alimentación saludable.

Sobre todo este trabajo y cumplir uno de sus sueños Grudke aseguró: "No puedo explicar la alegría que tengo! Disfrute tanto esta presentación, aprendi tanto de @analiagaleano_fit una compañera de viaje excelente y mi coach en esta ocasión. Me iba diciendo cada cosa que tenía que hacer. Desde las 10 de la mañana nos estuvimos preparando y estuve atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación, maquillarme el cuerpo, practicar las poses".

Otro de los datos que aporto la rubia que siempre fue la estrella de las pasarelas "Nuestro trabajo en equipo se noto. Un ambiente cálido, respetuoso, prolijo, siempre preocupados porque estés bien y cómoda. Y una gran organización de la @ifbb_latviateam @fitmodel_ifbb_official Debo agradecerles enormemente los miles de mensajes de buena onda y aliento que recibí! Esa es la mejor parte! Hoy me sentí muy querida todos ustedes?? gracias por tantos hermosos mensajes. Así como también de mis amigos ! Ustedes saben a quienes me refiero, los adoro! ??Mi familia! ??Y a mi gran amor @martincolantonio que siempre me apoyo en todo lo que se me ocurre hacer ?????? soy muy feliz por recibir tanto amor y respeto. ….".