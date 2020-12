Un policía mató a su hija: "Hubiese tenido el valor de quitarse la vida él también"

"Hubiese tenido el valor de quitarse la vida él también", dijo la madre de Celeste Luna, al cumplirse un año del femicidio de su hija. Rosa, se mostró conmocionada durante la marcha que realizó junto a sus familiares y amigos para pedir que la causa llegue a juicio.

La mamá, asegura que su hija fue asesinada por quien era su pareja, Matías Mallea, un ex agente de la Policía de San Juan. En un primer momento, el efectivo había intentado instalar que la joven se había quitado la vida mientras manipulaba su arma reglamentaria. Pero, las pericias determinaron que quien había disparado la pistola 9mm fue el propio Mallea.

"Él arruinó a dos familias. Así como tuvo el valor de matar a mi hija hubiese tenido el valor de quitarse la vida él también. Así las dos familias estaríamos sufriendo de la misma forma. Pero fue un cobarde. Esa es la realidad. Él está vivo. Nosotros no la tenemos más a mi gorda", dijo la mujer.

Celeste Luna

El hecho ocurrió el pasado 15 de diciembre del 2019 en la vivienda del acusado, ubicada en el interior de la Villa Hipódromo, Rawson. La mamá recordó que antes del fatídico episodio, las cosas entre Celeste y Matías "estaban mal".

Sin embargo, dijo que su hija nunca le dijo nada y tampoco la familia del policía ya que vivían en la misma casa. "Nunca me dijeron nada. Nosotros al principio lo defendíamos a él porque no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Si la mamá de él me hubiese dicho que hablemos con los chicos porque andan mal, esto se hubiese podido evitar. Mi hija estaría con nosotros y él con su familia", señaló.

También, pidió que la familia del ex funcionario policial digan la verdad. "La madre y el hermano estaban ahí cuando él la mató a mi hija y no la defendieron. Hay una complicidad. Dijeron que todo fue por una perra. Pero por un animal no le vas a pegar un tiro a tu pareja. Que digan la verdad", dijo.

En esta línea, pidió que "dejen de estar mintiendo y de decir que mi hija se quitó la vida. Él fue quien manipuló el arma. Mi hija no sabía usar ningún arma. La pólvora que tenía mi hija en las manos fue porque ella se defendió. Él usó el arma".

Finalmente, la mamá pidió celeridad en la causa para que el policía acusado llegue a juicio. "No sé si la Justicia es muy lenta o juegan con el dolor ajeno. Para mi están jugando con mi dolor. Ya tendría que haber salido la fecha de juicio. Ahora mi hija está en un cementerio y él está preso. Pero nosotros no estamos tranquilos. Queremos justicia. Por eso estamos acá al cumplirse un año de que él la mato", finalizó.