Así se gestó el aumento de salarios estatales del 50%

En el arranque de la décima temporada del programa Paren las Rotativas, emitido por Canal 13, la ministra de Hacienda, Marisa López, brindó los detalles de cómo se gestó el aumento de salarios estatales.

En primer lugar, la funcionaria trajo la situación que la provincia sufrió en el 2020 a raíz de la pandemia del Covid 19, para contextualizar al escenario de negociaciones como ‘complejo’. López contó que cuando el gobierno elaboró el presupuesto provincial para este 2021, tenían en claro que debían ser prudentes y responsables. Asimismo, precisó que el 25% que estaba destinado para el gasto en personal fue fundamental.

Este porcentaje, sumado a que la provincia cerró el pasado año sin deudas, números en rojo, sin tomar deuda y sin acudir al fondo anticíclico, dejó un escenario óptimo para poder realizarles a los diferentes sectores estatales su ‘propuesta superadora’ del 50% de aumento de los salarios.

En este sentido, la ministra aceptó que los salarios de estos sectores quedaron desfasados, perdiendo con la inflación. Al mismo tiempo, la funcionaria señaló que ‘los salarios le deben ganar a la inflación’.

'El gobernador no quiere tomar deuda', expresó López y detalló que a la provincia non le convienen endeudarse en gasto corriente, como le ocurrió a otras provincias. ‘El gasto corriente siempre irá creciendo, por eso no quisimos tomar deudas para pagar sueldos’, explicó.

Consultada sobre el arreglo de cada municipio con sus trabajadores, la Ministra fue tajante. 'Ellos tienen la autonomía suficiente para acordar sus salarios', manifestó y a su vez recordó la histórica Ley de Coparticipación provincial sancionada en 2018. ‘Cada intendente evaluará dentro de sus posibilidades’, cerró.