Monseñor Lozano: "Muchas feministas están en contra del aborto"

El Arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, se refirió al proyecto que busca despenalizar el aborto en Argentina en diálogo con Canal 13. En medio del debate que se lleva a cabo en comisiones en el Congreso de la Nación, el líder de la Iglesia Católica en San Juan ratificó la postura en contra del proyecto.

En este sentido, aseguró que hay muchas mujeres feministas que están en contra del proyecto de ley, y sostuvo que “identificar el movimiento feminista como promotor del aborto es una simpleza”.

Lozano, agregó que pensar eso “de algún modo es injusto para muchas mujeres y varones que acompañamos la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de reconocimiento de los espacios que hoy no se tienen”.

El Arzobispo, comentó que tuvo conversaciones con bastantes personas que están a favor del aborto en diversas reuniones de la Pastoral Social, en la Conferencia Episcopal Argentina y en situaciones informales. Sin embargo, reveló que si bien hay muchos espacios de dialogo, con algunas personas es muy difícil compartir conversaciones.

Por otro lado, Lozano analizó la postura que manifestó el gobernador Sergio Uñac respecto al proyecto. Cabe mencionar que el mandatario se posicionó en contra del proyecto y adelantó que esa será la postura de los representantes sanjuaninos en el Congreso.

“Me parece importante la postura del Gobernador. Además de sus convicciones personales también tiene en cuenta que, según las distintas encuestas, el 80% de los sanjuaninos rechaza el tratamiento de este proyecto. Asique, entendiendo también esta situación y el apoyo mayoritario de la población expresa su postura personal en consonancia con la de los habitantes de la provincia”, comentó.

En cuanto a las posturas en el Congreso, Lozano cree que están muy parejas y espera que el debate sirva para que aquellos legisladores que aun están en duda puedan definir su voto. “Yo tengo expectativas favorables de que quienes todavía están en duda puedan percibir la importancia del cuidado de las dos viadas y de la vida de la mujer. También, de las consecuencias que este proyecto puede tener, en caso de aprobarse, como dejar impune los casos de violación, por ejemplo. En caso de que alguna mujer o adolescentes haya sido violada no se persigue al delincuente, sino que ese elimina la consecuencia. De esta manera se afianza la impunidad de un delito tan grave”, sostuvo.

El principal referente de la Iglesia Católica en San Juan, también analizó el costo político del proyecto y sostuvo que el mismo lesiona la relación entre la Iglesia y el Poder Ejecutivo.

En esta línea, dijo que los argumentos presentados por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García ya eran conocidos. “Él ha insistido en que no son dos vidas sino una sola vida y un conjunto e células que se van formando en el vientre de la mujer, que incluso evitan en todo momento llamarle madre para designarla como persona gestante. Como si fuera una suerte de acción externa a su persona”, dijo.

Lozano, también criticó el razonamiento de la máxima autoridad sanitaria al tratar el proyecto como una cuestión de salud pública y sostuvo que el aborto no es la única soluciona a los problemas de las mujeres en materia de embarazo y salud sexual.

No obstante, el Arzobispo aseguró que “la Iglesia no juzga ni condena el proyecto. Sino que vemos estas incoherencias e irregularidades y las señalamos”. Y agregó que “no es una mirada religiosa sino de una cuestión ética y moral”.

Monseñor Lozano es miembro del Consejo Episcopal Latinoamericano. Al ser consultado si el proyecto de aborto en Argentina fue tratado en dicho foro, dijo que no. “De esto no se ha hablado. Se encarga cada Conferencia Episcopal en su país. Si tenemos una declaración conjunta de hace décadas a favor de la vida y eso es claro. Pero las situaciones en cada país son diversas. Por eso cada una hace un acompañamiento con el cuidado de la vida más allá del aborto, sino también incluyendo una preocupación que estos proyectos no tienen en cuenta que es una mirada acerca del amor y la sexualidad. Pareciera que el embarazo es producto de un contagio y no una relación sexual ente un hombre y una mujer que no siempre están encaradas desde el punto de vista del amor sino desde lo que es el abuso y la violencia”, comentó.

Por último, el referente de la Iglesia local hizo un llamado a la solidaridad a modo de balance del 2020. “A partir de la pandemia tuvimos consecuencias muy graves en cuanto a las celebraciones religiosas, misiones, catequesis. Pero nuestra misión también es la atención a los pobres y la pandemia ha dejado en evidencia inequidades que había y otras que se han profundizado. Muchos se han quedado sin trabajo y la están pasando muy mal. Cuando miremos el 2020 a modo de evaluación no solo hay que tener en cuenta lo personal sino también sintiéndonos parte de la misma barca. Hay que tener en cuenta a los más necesitados”, dijo.

“Mirando al 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, hay que tener en cuenta esta celebración como la fiesta de la cercanía de Dios con su pueblo. Tan cercano quiere ser que se hace niño para que lo podamos alzar sin temores con nosotros y de ese modo entrar en amistad y comunión con él”, cerró.