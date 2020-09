Alberto Fernández a la policía que protesta: 'depongan esta actitud'

Después de las protestas de la Policía Bonaerense en la puerta de la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández se refirió al sector disconforme pidiéndoles que depongan su actitud. En un mensaje realizado en compañía del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y varios intendentes del conurbano, el mandatario afirmó "no todo está permitido a la hora de protestar".

Además, el Jefe de Estado anunció la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires. El mismo tiene el objetivo de aportar al programa de seguridad anunciado el viernes pasado, además de recomponer el salario de los funcionarios policiales.

Por otro lado, Fernández expresó que la presencia de los efectivos armados generó intranquilidad en mucha gente. El Presidente comentó que, en plena pandemia, "hay ciertas actividades que deben seguir adelante, más allá de un reclamo justo". "En la provincia de Buenos Aires hemos visto efectivos y retirados, que no sé a título de qué estaban allí. Dejan patrulleros parados y gente desamparada", agregó el jefe de Estado, en referencia a las protestas frente a la quinta residencial.

"Los bonaerense no merecen ese tipo de protestas. Todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlos respetando las reglas de la democracia y la institucionalidad", comentó.

Finalmente, Fernández aseguró: "soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que ha quedado atrasado sus salarios y hay que dar una respuesta. Vamos a buscar y darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Les pido democráticamente que depongan la actitud, no es bueno verlo en esa actitud".