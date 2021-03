Francisco Guevara: ‘Estaré donde me necesite el gobernador’

Este es un año electoral y las discusiones en cafés y despachos de funcionarios, no solamente pasa por la suspensión o no de las PASO. El armado de la lista es una pregunta recurrente para muchas figuras de la política sanjuanina. Uno de ellos, es el diputado nacional, Francisco Guevara, quien este martes pasó por Banda Ancha y aseguró que para en los próximos comicios, estará en donde el gobernador Uñac lo necesite.

‘Yo quiero estar donde el gobernador diga dónde o tengo que estar y debo estar’, manifestó firmemente el legislador. Luego, Guevara se reconoció como parte de un proyecto, encabezado por Sergio Uñac. ‘Serle funcional a él, en el Congreso me pone contento. Es él, quien va a definir a donde tengo que estar’, sostuvo.

Además, el Diputado Nacional señaló que no puede poner cuestiones personales suyas, por encima del proyecto del mandatario provincial. Sin embargo, en un momento de la entrevista confesó que le encantaría ser elegido por Uñac para ocupar un lugar en la lista.

Consultado sobre en estas elecciones del 2021, las mujeres tendrán mayor protagonismo, Guevara señaló que, así como la década pasada el protagonismo lo tuvieron los jóvenes, ahora les toca a las mujeres ocupar ese espacio. ‘Esta será la década de las mujeres, que con sus luchas y causas se fueron generando espacios’, señaló.

Acerca de las PASO 2021, el diputado dijo: ‘Yo no daría por cerrado, pero creo que se está transitando una situación de plazo que hay que ser conscientes de que hasta mayo se puede modificar’.

Guevara señaló que en caso de que no se suspendan las PASO, se debe ir pensando en la logística adecuada para que en los establecimientos educativos se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. También destacó la fuerte posibilidad de que Argentina en unos meses enfrente una segunda ola de contagios, como pasó en otras partes del mundo. `Las vacunas están llegando, y por eso no me atrevería a decir que se suspenderán o que no. Hay que esperar como se en la época invernal los contagios'.

Sobre la nueva Ley de Ganancias, el legislador nacional indicó que será beneficiosa, puesto que un 57% de sanjuaninos dejará de pagar. Además, señaló que este jueves la Comisión de Presupuesto se reunirá para dar dictamen, y probablemente la próxima semana en la sesión e aprobaría.

‘Hay un apuro en el Gobierno nacional porque se trata del bolsillo de los trabajadores, son casi 1.300.000 trabajadores que dejarán de pagar ganancias. En San Juan es el 57%, aproximadamente 16 mil trabajadores, concentrados en la zona de Rivadavia, Capital y Rawson donde hay más beneficiados', detalló el diputado.

Guevara aseguró que la Ley de Ganancias es un tema de agenda, ya que el objetivo es reactivar la economía interna. Además, el diputado comentó que son 40 mil millones de pesos de esfuerzo fiscal que realiza el Estado, y que se reintegrará en la economía interna.