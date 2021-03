Colombo a fondo: las PASO, la figura de Macri para 2023 y el escándalo de Cáceres

El dirigente de ACTUAR, Rodolfo Colombo, pasó por Banda Ancha y abordó un amplio abanico de temas. Entre ellos, se destacaron una futura candidatura a diputado en las próximas elecciones, las PASO, el escenario político a nivel nacional y el armado de la oposición de cara al 2023 en San Juan y el país.

Colombo, reconoció su vocación política y sus ganas de ser candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de este año. Sin embargo, aclaró que por el momento no es tiempo de hablar de candidaturas. Desde ACTUAR, acordaron no hablar de postulaciones personales “hasta que estén claras las reglas del juego”, dijo el dirigente. “Todavía no se sabe si va a haber PASO, qué va a pasar con el calendario electoral. La gente no te pregunta si vas a hacer candidato. Anduvimos ayudando a gente en Pocito que la está pasando mal con el terremoto y la lluvia y te preguntan cuándo va a llegar la ayuda”, sostuvo.

“Cuando este el calendario electoral definido vamos a ver. En lo personal, uno tiene inquietud y pasión por lo que intenta defender. Sería un honor y un orgulloso representar a los sanjuaninos en el Congreso defendiendo la agenda que le interesa a los sanjuaninos”, comentó.

En este sentido, agregó que este año debe haber elecciones primarias por ley y no deberían suspenderse por conveniencias políticas de turno. No obstante, señaló que “quizás hay que modificarlas para que sean menos costosas”.

Para ello hizo hincapié en la boleta única. “Eso abarataría muchísimo el costo electoral de ese día para los partidos, los frentes y candidatos. Se evita además una maña vieja de la política que es el robo de las boletas en el cuarto oscuro. También se evita la distribución para dejarla debajo de las puertas que es un gasto enorme y a la vez cuidar el medio ambiente porque no usas más papel. Las PASO tienen que estar, pero estaría bueno acomodarlas. En Argentina no se puede cambiar las reglas de juego según la conveniencia”, analizó.

En el plano político, argumentó que “tal vez la gente quiere votar un equilibrio o y poner un freno al Gobierno Nacional que busca no realizar estos comicios”. Luego, señaló que para los frentes alternativos las PASO son muy importantes para medirse con el oficialismo. “El que gane puede competir fuertemente con el oficialismo. En San Juan, como en provincia provincia, no vale cambiarla por conveniencia”, sostuvo.

También se refirió a una lista con presencia femenina para el 2021. Al respecto, aseguró que “nosotros siempre queremos presencia femenina en la lista. Yo no creo en la discriminación positiva como le llaman. La mujer y el hombre están en la misma igualdad de condiciones. La ley es la ley y hay que respetarla. En nuestro frente puede ser una mujer o un hombre el candidato. Hemos sido ejemplo de esto. Hemos tenido una candidata a intendenta de la Capital mujer. Es importante que la mujer, más allá de la ley, esté representada. Pero no nos condiciona que el oficialismo o tal o cual ponga a un candidato hombre o mujer. Me parece que eso no tiene nada que ver”.

El referente opositor espera que las PASO se lleven a cabo para que los partidos no deban elegir en un escritorio a sus candidatos. “La sociedad elige y decide a quien ve en ese sector o en ese espacio con más criterio. Esto no quiere decir que en la general te voten, pero puede ser importante para integrar un espacio de oposición”, dijo.

“Ojalá que las PASO sean competitivas, con altura, con proyectos, con propuestas. Es un gran desafío que tenemos con el espacio. No solo limitar a los que venimos de siempre en este proyecto, sino ampliarlo a quienes se están sumando”, agregó Colombo.

En esta línea, contó que mantienen constantemente conversaciones con otros espacios políticos en busca de aliados de cara a las elecciones generales del 2023. “Las conversaciones con otras fuerzas políticas como ADN, Cruzada Renovadora, etc., dependen más de ellos que de nosotros. Nosotros somos los que venimos hace tiempo construyendo esta alternativa al oficialismo en los departamentos, a nivel provincial. Tuvimos una buena respuesta con casi 40 puntos en la última elección en Capital, ganando en otros departamentos, con la fuerza de gestión de Rivadavia, Santa Lucía, 9 de Julio”, manifestó.

“Ellos saben cuál es nuestro proyecto y la construcción que venimos haciendo para gobernar San Juan en el 2023. Entonces va a depender de ellos si quieren ser parte de esta realidad. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que nos vaya bien en esta elección y vamos a competir para ganar en 2023. Queremos ampliarnos con los partidos que coincidan en lo básico de una programación y un San Juan al que queremos aspirar”, agregó.

En este aspecto, celebró la creación del flamante partido de los “Autoconvocados” y dijo que también serán invitados a formar parte de un frente opositor. “Es buenísimo que participe la gente, que quieran estar, comprometerse. Vamos a invitar a todos”, aseguró.

En cuanto al mapa político nacional, planteó que hay varios referentes a nivel nacional que pueden conducir la oposición. Entre ellos, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Martin Losteau. “Yo tengo el corazón con la conducción anterior a este gobierno. Hay que superar errores que se cometieron en la gestión y en la manera de conducir el frente. Y que estos dirigentes sean una alternativa para la Argentina que necesitamos. Más allá del corazoncito que uno pueda tener con tal o cual, lo importante es que ellos estén a la altura de las circunstancias”, afirmó.

En cuanto a la figura del ex presidente Mauricio Macri como referente del espacio opositor, Colombo sostuvo que debería sumarse y aportar para el proyecto de 2023 pero no sería conveniente forzar una nueva candidatura. “En lo personal todos tienen derecho a sentir y hacer lo que quieran. Uno no es quién para imponer quién sí y quién no. Pero me parece que los ciclos se cumplen. Macri tuvo una oportunidad enorme. Más allá de que si algo anda mal no es uno solo el responsable. Es una persona importante que tiene que estar acompañando, dando su opinión y acompañando con su experiencia”, anal izó.

“Como presidente tuvo aciertos, pero se tiene que hacer cargo de los errores. Forzar una nueva candidatura sería un error, es lo que pienso en lo personal. Pero está en su derecho. En su gobierno se mejoraron muchas áreas, al igual que como república y democracia. Pero la gente se guía mucho por lo económico, por la realidad del día a día y por eso hoy estamos peor que antes”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que, a diferencia del Kirchnerismo, el espacio opositor tiene muchas figuras de peso para encabezar un frente de cara al 2023. “Sin meterme en lo nacional del Frente de Todos, pero ellos tuvieron que recurrir a un kirchnerismo auténtico, a la misma Cristina que decidió quien iba de presidente. En nuestro espacio sobran potenciales de conducción. Se han nombrado 4 o 5 al pasar y han quedado algunos en la gatera. Eso es lo importante de este frente y espacio. Puede ser Rodríguez Larreta, Losteau, Cornejo, Patricia Bulrrich, la misma gente de Carrió. Eso es muy importante no solo para nuestro frente, sino para la Argentina tener una alternativa de proyecto de querer gobernar bien, y aprendiendo de los errores pasados para no volver a cometerlos”, expresó.

“El frente nuestro de Cambiemos en San Juan generó muchas expectativas. En algunas cosas no estuvimos a la altura y por eso volvió el Kirchnerismo, y hoy vemos que no han vuelto mejorados como ellos decían, sino que han vuelto peor”, expresó.

“En el discurso del Presidente, no hay duda que la antinomia fue como en la época de Irigoyen ‘causa o régimen militar’. Hoy es república o impunidad. El eje central del discurso del Presidente no fue unir a los argentinos, ni una propuesta superadora en salud, luego de la vacunación vip que es un tema que ha generado vergüenza ética, inmoral y de corrupción para todos los argentinos”, opinó.

"El discurso del Presidente Alberto Fernández, fue ver cómo reformamos y atacamos al Poder Judicial para lograr la impunidad de la ex presidente (Cristina Kirchner) y otros funcionarios que están al borde de ir presos. Eso es parte de una Argentina que muchos no queremos vivir”, añadió.

“Entonces, con nuestros dirigentes opositores superando los errores, construyendo un frente más fuerte, podemos construir una alternativa a nivel nacional para poder superar esto”, aseveró.

Por último, el dirigente s refirió a la denuncia de violencia de género por parte de Gimena Martinazzo contra Eduardo Cáceres, ambos referentes de la oposición en San Juan. “No hemos tomado postura como partido por una cuestión de respeto a la Justicia. Uno puede opinar, pero es una situación muy delicada, muy íntima de dos dirigentes que uno aprecia, respeta. Es una situación personal que no podemos tomar una decisión institucional y partidaria hasta que la Justicia no se expida”, dijo.

Sin embargo, aseguró que una vez que haya una sentencia por este caso, el frente tomará una decisión al respecto.