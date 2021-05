A contrarreloj, buscan expropiar Manantiales para evitar restricciones de Nación

Este martes ingresó a la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ley que busca expropiar la Reserva Manantiales y blindarla de un proyecto de ley a nivel nacional que busca declarar la estancia como Reserva Natural de la Defensa.

Además, el Gobierno de San Juan envió otro proyecto que pretende crear un área protegida provincial que garantice la actividad turística y productiva en la zona.

El presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Roberto Gattoni, informó que ambos escritos ya ingresaron a la Legislatura y se espera un arduo trabajo para sancionar la ley.

Mientras tanto, en el Congreso Nacional, Diputados también comenzarán a tratar un proyecto para declarar el área mencionada como reserva de la defensa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, comentó que el proyecto presentado en el Congreso impone severas restricciones al uso de los recursos naturales ya que prohíbe el uso del suelo para la actividad agropecuaria. También se prohíbe el desarrollo del turismo y la minería. “En caso de prosperar este proyecto hay que retirar los inmuebles o establecimientos que no tengan que ver con la defensa como el Refugio de Sky de manantiales. El proyecto afecta severamente el trabajo y la economía de los calingastinos y sanjuaninos. Ahí también hay concesiones mineras otorgadas”, manifestó Gattoni.

“Entendemos que este proyecto no tiene correlato con lo que ha expresado el presidente de construir un país federal y eso se construye dialogando, consensuando y teniendo en cuenta que pasa en las provincias. Yo no me imagino a un diputado nacional por San Juan intentando legislar sobre un recurso o un área de protección en el Río Paraná por las defensas o el medio ambiente. Hay que ser respetuoso y responsables y ver de qué manera se encaran los proyectos. Primero respetando la impronta del Presidente y después el territorio y los habitantes de cada territorio”, expresó el Vicegobernador.

En cuanto a los proyectos locales, Gattoni comentó que intentarán tratar ambos en la sesión del próximo jueves en Diputados. “Habrá que trabajar arduamente entre hoy, mañana y el jueves y en función de ello ver qué resulta. Esperemos que haya una instancia de diálogo que genere una reacción en la Cámara de Diputados de la Nación, que haya la voluntad de retirar el proyecto y que de una instancia de tiempo para el diálogo y el consenso. Es hora que todos los sanjuaninos trabajemos para buscar una solución a este conflicto”, dijo.

Los autores del proyecto nacional son Germán Martínez (FdT), Héctor “Toty” Flores (Cc-Ari) y Eduardo Fernández (FdT). En este sentido, Gattoni dijo que hubo contacto entre el diputado nacional sanjuanino Walberto Allende y alguno de los autores. Sin embargo, no hubo consenso. “La reunión resultó infructuosa, tenían una posición muy tomada en ese sentido. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas, cómo reaccionan y nosotros vamos a actuar defendiendo los intereses de los sanjuaninos”, aseguró.

La situación desató en los últimos días una ola de críticas y cruces entre dirigentes del Gobierno. El intendente de Calingasta, Jorge Castañeda criticó al diputado nacional José Luis Gioja quien firmó el dictamen para que el proyecto avance en Diputados. También apuntó contra la ex legisladora, Daniela Castro (actual secretaria de Defensa de la Nación).

En San Juan, el gobernador Sergio Uñac aseguró que trabajarán para defender los intereses de la provincia y en esa misma línea se expresó Gattoni este martes. “No es momento de ponerse a juzgar acciones u omisiones o posturas personales. Hay que salirse de hacer cacería de brujas y ponerse a pensar como generamos las mejores condiciones y situaciones para San Juan. Evitemos que este proyecto de ley genere consecuencias negativas para la provincia”, sostuvo.

Por último, el Vicegobernador agregó que la predisposición de la provincia estuvo siempre para buscar el diálogo e insistió que estas restricciones que busca imponer el proyecto nacional no tienen nada que ver con las restricciones que existen. “Si miramos a Mendoza, Neuquén o Río Negro, en el mismo escenario de la Cordillera se puede realizar turismo, agricultura, hotelería y ¿acá solamente quedará restringido? Es llamativo que una provincia que no tiene las bondades que tiene el resto de las provincias tenga estas restricciones”, analizó Gattoni.

“Es inoportuno y desacertado este proyecto. Veremos cómo se desarrolla en las próximas horas y si se puede llegar a un acuerdo sin conflictos entre Nación y Provincia”, concluyó.