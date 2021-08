"Es un escándalo": piden explicaciones por la fallida compra de vacunas en San Juan

La oposición sanjuanina criticó duramente la fallida compra de vacunas en San Juan. En medio de la campaña electoral, el líder de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, aseguró que la situación es un escándalo y deja en ridículo a la provincia.

Además, dijo que hubo falta de transparencia y excesiva discrecionalidad por parte del Gobierno, mientras que acusó a la oposición por falta de control. También, pidió que el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General aclaren cuánto dinero salió para la compra de 1.000.000 de dosis de Sputnik V.

Cabe mencionar que este jueves en la Legislatura, diputados opositores presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre las negociaciones que no llegaron a buen puerto. “Ese pedido de informe tiene preguntas muy livianas. Creo que es insuficiente. Acá hay que avanzar con algunas cuestiones para reparar el origen del problema de esta fallida compra. San Juan tiene tres características institucionales que hay que repensarlas y modificarlas. Por parte el oficialismo hubo falta de transparencia y excesiva discrecionalidad. Y por parte de la oposición falta de control. Esa combinación es el producto de este fracaso en la compra de las vacunas a un intermediario o red de intermediarios que querían venderle a San Juan la Sputnik V”, manifestó Arancibia.

El abogado, planteo la necesidad de modificar la Ley de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo al inicio de la pandemia. “Esa ley estableció la emergencia sanitaria y habilitó al gobernador a disponer de partidas presupuestarias para comprar sin control, apartándose de la Ley del Procedimiento Administrativo y que han provocado que esto, desde el punto de vista institucional sea un escándalo. Pero que también ha puesto a San Juan en una situación de ridículo”, sostuvo.

“Esta frustrada compra es producto de una serie de manejos que no se han hecho dentro de los deberes de funcionarios públicos. Habría que modificar la ley, auditar lo que se ha comprado en esta época de emergencia sanitaria, a quiénes, a qué precio, porque si no, en nombre de la emergencia, nos estamos llevando puesto el estado de derecho. Y Argentina está dentro de una sociedad occidental que no solamente se opone al monitoreo de las libertades personales y además sostienen la vigencia del estado de derecho a pesar de la emergencia que no la suple, sino que debe estar presente para el resguardo de los fondos en este caso de San Juan”, agregó.

Para Arancibia, la fallida compra de vacunas se trata de “un caso paradigmático de nuestras fallas institucionales y de la falta de oposición en San Juan”.

Por otro lado, el candidato a diputado nacional pidió que se aclare la cantidad de dinero exacta que se utilizó para la negociación de este contrato con la empresa alemana Rul AG. “En un medio amigo escuché al vicegobernador, Roberto Gattoni, decir que salieron 16 millones de euros. Los funcionarios, la semana pasada, hablaban de 19 millones de euros y la periodista del diario Perfil dijo que ha visto la documentación y son 18 millones de euros que ahora están muy lejos de casa”, comentó.

Ante estas dudas, pidió que el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General tienen que decir cuánto dinero salió. “Puede ser un problema de comunicación o un tema peor. Tiene que haber responsabilidades que deben ser asumidas. No solamente la Nación le dijo a San Juan que evitara los intermediarios porque había una gran cantidad de estafas a nivel mundial y que había que comprar de estado a estado. De hecho, a San Juan le hubiese salido 9 millones de euros comprar el millón de dosis si le hubiese dado la plata a Nación para que las comprara directamente a Rusia, pero acá se han omitido leyes”, analizó.

El referente opositor dijo que la Ley Nacional de Vacunas 27.573 obligaba a San Juan a poner en conocimiento a la Auditoria General De La Nación y a las comisiones de seguimiento del Congreso tanto en Diputados como en Senadores. “En la Nación hay comisiones de seguimiento de gasto público en materia de Covid, cosa que la oposición de San Juan resignó. Esto no puede quedar en una mera anécdota de una compra fallida. Acá hay funcionarios que han incumplido con los deberes de su función pública y que están poniendo en riesgo el patrimonio de la provincia. Acá están diciendo que el banco inglés en un mes va a remitir el dinero a San Juan. Ahora, el Diario Perfil, que se han comunicado con los intermediarios, quienes están diciendo que han cumplido con sus contratos y que esperan que San Juan lo haga. Y están viendo la posibilidad de una demanda judicial en el extranjero, en Alemania”, resumió. Y agregó que “en esa hipótesis, de que una medida judicial inmovilice el dinero de la provincia de San Juan, realmente ahí se materializaría el error que le va a generar un perjuicio económico a la provincia”.

Arancibia, dijo que, tras esta fallida experiencia, hay que estar atentos y por sobre todo es una oportunidad de cambiar algunas conductas. “El gobierno no puede manejarse con esta falta de transparencia. No es admisible que los funcionarios digan que no se quería dar a conocer estas negociaciones para no generar expectativas. No es dinero de ellos, es dinero de San Juan y tenemos que estar informados de estas negociaciones”, planteó.

Por último, señaló que “no se puede manejar con esta discrecionalidad de apartarse de las leyes vigentes e ir a negociar con intermediarios. Por otro lado, la oposición debe dejar de tener este rol colaboracionista. Porque en este año y medio de pandemia lo único que hemos escuchado de los diputados de la oposición es alabanza a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia. Y no es así, es para criticar, cuestionar e investigar lo que se ha hecho”.