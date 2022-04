La encrucijada política de Uñac

El gobierno provincial está en una encrucijada política. O bien podría estarlo. Por un lado, necesita el consenso con la oposición para lograr parir cuanto antes un nuevo sistema electoral que reemplace a las primarias. Pero tampoco puede gozar de una armonía perfecta. Hay clima de precampaña, aunque se pretenda disimular de ambos lados de la grieta. Por lo tanto, será totalmente esperable toda maniobra que sirva para desgastar al otro.

Serán tiempos de edulcorar relaciones pero no tanto. La encrucijada está en mantener la guardia alta y asestar un golpe de vez en cuando, pero al mismo tiempo conservar un plano de diálogo imprescindible para que prospere en la Legislatura el nuevo régimen aplicable a los comicios del año que viene. Los tiempos se agotan.

En este sentido fue categórico el Asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, el pasado miércoles en Banda Ancha. Es la primera y principal fuente de consulta de Sergio Uñac en temas jurídicos. El dato sería obvio tratándose justamente del asesor letrado, pero en este caso hay un plus.

El gobernador tiene a Lorenzo abocado al análisis pormenorizado de cada escenario posible. Porque el abogado, además de especialista en derecho, es político. Y esa mixtura resulta extremadamente útil en la coyuntura.

Palabras más, palabras menos, Lorenzo dijo en Canal 13 que todo se arregla con política. Hasta lo judicial. Es decir: hay una situación legal por resolver en la Cámara de Diputados, trabada por el conflicto desatado en Tribunales luego de la traumática sesión del 16 de diciembre, que terminó con la oposición y el giojismo retirándose del recinto a modo de protesta.

En aquella sesión se aprobó por mayoría simple la eliminación de las PASO. Pero luego entraron tres presentaciones judiciales para derribar esa ley y restituir las primarias. Al día de hoy, las PASO deberían realizarse porque está en vigencia una cautelar. El gobierno a través de Fiscalía de Estado seguramente apelará esa medida y tal vez logre revertirla, porque ya lo consiguió antes. Pero el ida y vuelta grafica a la perfección la volatilidad del escenario. Es imposible hacer ningún plan o diseñar ninguna estrategia si las reglas del juego están tomadas con pinzas.

Lorenzo sabe -y así lo hizo saber delante de las cámaras- que todo este desbarajuste se puede resolver con política. Los tres diputados giojistas que presentaron el primer recurso contra la suspensión de las PASO dependen políticamente de José Luis Gioja. Es un dato obvio, pero imprescindible para el análisis.

Para el diputado nacional hay una cuestión innegociable: que Uñac le garantice la participación libre, sin restricciones. Que no los arrincone en un padrón cerrado únicamente a los afiliados, porque sienten que sería una competencia despareja, donde siempre correrá con ventaja el gobernador por su estructura. Entonces, la primera condición sería que haya votación a padrón general.

Es en este punto donde la Ley de Lemas vuelve a asomarse como salida salomónica para resolver las cuestiones internas del peronismo. 'Es totalmente posible', contestó Lorenzo acerca de esta alternativa.

Pero no es el único asunto en discusión. La dirigencia giojista además está plantada en que Uñac no puede ser candidato a gobernador otra vez. ¿Es tiempo de discutirlo ahora? Posiblemente no, pero con seguridad será una carta de negociación en lo inmediato. Igualmente las puertas no están cerradas de ninguna manera. En la Justicia, la causa promovida por los diputados giojistas es la más próxima a resolverse, en primera instancia. El camino hasta la Corte será mucho más extenso.

Juntos por el Cambio podría abrirse a la negociación si hubiese alguna concesión. ¿Ese elemento de acuerdo sería la boleta única? No parece seducir al gobierno esa alternativa. Ni a Gioja tampoco. Los orreguistas y aliados tendrían que conformarse con la ficha limpia que habían pedido y que Uñac también planteó en su mensaje anual del 1 de abril.

Después, el orreguismo tal vez pueda negociar que no haya trabas para las dobles candidaturas que ha venido utilizando desde hace tiempo. Lorenzo reconoció que sería muy difícil impedirle a un dirigente ser candidato en una elección provincial y luego en una elección nacional cuando estén desdobladas.

Al poner ficha limpia y candidaturas testimoniales o dobles candidaturas sobre la mesa de negociación, Uñac sentó a Juntos por el Cambio otra vez en la conversación. Nuevamente la política cobra protagonismo. Solo un fenomenal acuerdo y un apretón de manos podría cortar de cuajo los reclamos judiciales, también en este caso.

El Partido del Trabajo y el Pueblo logró esta semana una cautelar con la firma de la jueza Adriana Tettamanti para congelar la ley que eliminó las PASO. De manera tal que hoy habría que convocar a primarias. El abogado Javier Alamino, igualmente, reconoció en Banda Ancha que siempre está la chance del desistimiento. Son parte del Frente de Todos y seguirían siéndolo.

El berrinche del PTP -como de tantos otros- estuvo fundado en que el uñaquismo actuó impulsivamente aquel 16 de diciembre y los integrantes de la coalición se enteraron por la prensa. El malestar se arregla con política.

Uñac se quejó públicamente de que algunos judicialicen la política. Pero sucedió. Ahora se puede dar vuelta la taba. La política podría ganarle a la Justicia. Lo dijo Lorenzo: si se logra un consenso político, se puede lograr el desistimiento de las acciones judiciales. Entonces sí habría camino liberado para que la Legislatura acomode las cargas.



