Baja de contratos en Vialidad Nacional: tres de los despedidos son de San Juan

Este martes, el Gobierno concretó los despidos de 157 empleados de Vialidad Nacional. Tres de ellos son sanjuaninos. Según precisó Carlos Ordoñez, secretario general de los Trabajadores Viales, los trabajadores despedidos no habían ingresado a la dirección como planta política.

'Sabíamos que podría producirse esta situación por las denuncias que viene haciendo el Gobierno Nacional desde que asumieron, que van contra el Estado. Hoy concretaron algo con 157 despidos, de los cuales tres compañeros son del distrito de San Juan', expresó Ordoñez. Luego aseguró que los trabajadores despedidos no ingresaron a Vialidad como planta política.

El sindicalista aseguró que estos trabajadores ya venían realizando tareas desde 2021, por lo que quedaría descartado que ingresaron a la dirección en los últimos meses de la gestión anterior. ‘Este martes, después de las 15 fueron notificados’, contó Ordoñez, quien luego indicó que los empleados cesanteados estaban contratados de forma determinada, por lo que sus contratos se renovaban de manera automática.

'Creemos que esto obedece a un plan sistemático del Gobierno, que desde que asumió muestra su odio a todo lo que el Estado. Van con mucha fuerza contra el más débil y débil con los más fuertes’, sostuvo el Secretario General de los Trabajadores Viales.

Los despedidos son un ingeniero, un abogado y una obrera trans. Con respecto a este último caso, Ordoñez contó que ya comenzaron a gestionar su reincorporación, puesto que con este despido no se respeta el cupo trans establecido por ley.

El miércoles desde las 8, estos trabajadores llevarán a cabo una asamblea general en la sede del distrito, en la cual decidirán qué medidas tomarán, puesto que aseguran que sigue habiendo miedo en los trabajadores de Vialidad bajo este contexto.

Otro de las fuertes quejas que tienen los trabajadores de Vialidad Nacional con el Gobierno Nacional es que desde diciembre están prácticamente paralizados por la interrupción de pagos a contratistas y proveedores con los que se estaban manejando. Además, Ordoñez contó que se están manejando con el presupuesto del 2023, el cual contempla una inflación bastante baja a la que terminó siendo.

'Estamos preocupados. No sabemos cuál es la reacción que pueda tener el Gobierno, porque para colmo no es estable en sus decisiones. Por eso nos preocupa que siga habiendo despidos, así como también nos preocupa la desatención que hay de la parte presupuestaria. Todavía no tenemos presupuesto designado y, si bien había quedado el mismo presupuesto del 2023, porque para este año no fue aprobado, lo que hay que tener en cuenta que ese presupuesto fue calculado con cifras del 2022 con una inflación calculada en el 45%, cuando hubo un 244% de inflación', expresó el Secretario General de los Trabajadores Viales.