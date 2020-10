Ivana Nadal calentó Instagram con un video masajeando su cuerpo

View this post on Instagram

Amo mi espu00edritu, mi alma y mi cuerpo de la misma forma. Porque gracias a esos 3 componentes, SOY. Y los cuido como merecenu2728ud83dude4fud83cudffc me valoro, me respeto, me amo, me protejo, me agradezco, me reconozco y me pido perdu00f3n por las veces q no lo hice. AVANZO Y PROGRESO. Evoluciono constantemente y soy consciente de eso. GRACIAS @pocion.alquimia POR ACOMPAu00d1ARME EN EL PROCESO DE AMARME Y ACEPTARME. #RitualPA