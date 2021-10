Contundente: Zaira Nara atacó a su ex amiga la "China"

Zaira Nara “rompió” el silencio tras el escándalo. Esto lo hizo con una actitud en redes que no sorprendió a nadie. Pero al mismo tiempo refuerza las versiones de distanciamiento entre la China Suárez y sus amigas.

Fue así como la morocha salió a bancar a su hermana y sin mediar palabra con su amiga, la modelo dejó de seguir a la actriz en Instagram. Cabe recordar que ellas eran amigas ya que eran parte de Multitalent Agency, donde Zaira era parte del grupo de la actriz, Paula Chaves y Mery del Cerro.

Para el pesar de Suarez, tras el escándalo de Wanda, Mauro Icardi y la China, sus amigas le dieron la espalda en apoyo a las hermanas Nara.

Todo no quedó ahí ya que en redes sociales Zaira likeó un posteo de una usuaria que ataca de manera contundente a la China Suarez, a quien acusan de ser la tercera en discordia en la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi.

Concretamente fue un tuit de Conni Ansaldi el cual dice: "A mi me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenes una patología jodida".