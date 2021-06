Conmovedor relato de Gimena Accardi tras el derrumbe en Miami

Este jueves a la madrugada se vivió un dramático momento en un edificio residencial en Miami que se derrumbó. El mismo dejó ya 9 fallecidos conformados y más de 150 desaparecidos. Justo en ese edificio estaban hospedados dos actores argentinos. Ellos son Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes sobrevivieron de milagro.

Nicolas emitió un audio tranquilizando a sus conocidos detallaron que estaban bien. Concretamente dijo: “No entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película... el estruendo, no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de… no sé. Lo que ven en las imágenes. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando, sí teníamos una nube de polvo tan grande, junto con el ruido, que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver”.

Este domingo, Gimena Accardi publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que describe lo que pasó después del trágico episodio, sucede que del susto ella tuvo un golpe que la llevó a que fuera hospitalizada por unas horas. “7 horas después del derrumbe, mientras hacíamos llamados desde el lobby de un hotel, me saqué esta foto. La cinta verde significa ‘sobreviviente con urgencia menor’ de esa forma clasifican a los heridos”, escribió la actriz.

A este texto le agregó: “La cinta blanca es la del hospital, fui la primera en llegar, me llevó Nicolás (Vázquez) temblando mientras manejaba el auto que nos prestó @jumproduccion. Y mis borcegos cubiertos de polvo. Este posteo es sólo para agradecer la cantidad de personas que nos escribieron para ayudar, para ofrecernos casa, comida, dinero, ropa, contención, abrazos y mate” .

Su mensaje con agradecimiento a quienes la ayudaron en el duro momento, concluyó: "vlvimos a nacer. Todo nuestro amor y fuerzas a los familiares de las víctimas fatales, los abrazamos con el alma”