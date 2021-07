Encontró a su padre casi muerto tras un robo: "Le atravesaron la cara con una llave"

En las últimas horas, se agravó el estado de salud de César Juvencio Bustos, el abuelo brutalmente agredido durante un robo en su casa de Rawson. En las últimas horas tuvieron que realizarle una traqueotomía por sus dificultades para respirar y también presenta un cuadro de neumonía, contó su hijo Luis Bustos en el programa Paren las Rotativas.

El hombre quedó internado el pasado lunes 28 de junio luego de sufrir el brutal ataque en su casa del barrio San Ricardo donde le robaron dinero y lo golpearon ferozmente con una llave francesa. “En el último parte que nos dieron nos dijeron que esta grave. Le hicieron una traqueotomía ayer porque debido a la inflamación que tiene por el golpe en su mandíbula, no puede respirar por sus propios medios. Como tiene neumonía lo tiene que des entubar sí o sí. Actualmente está con fiebre y tiene neumonía. El rostro lo tiene destrozado”, comentó el hijo.

Luis fue quien encontró a su padre ese lunes en el comedor de su casa. Estaba gravemente herido sobre un charco de sangre. “Pienso que los que entraron a la casa son conocidos porque mi viejo es muy bueno en el barrio, lo quieren mucho. Todos se han dado cuenta que se ha hecho público el caso y el vecindario está ayudando mucho”, dijo.

“Mi viejo los debe conocer a los tipos. Ellos tienen que haber creído que él estaba muerto. Para rematarlo rompieron la conexión del gas y dejaron las hornallas prendidas. Así el gas iba a llegar a la cocina donde mi viejo estaba tirado contra una pared y de ahí se iba a prender fuego y no íbamos a saber más nada qué pasó”, sostuvo.

Bustos contó detalles sobre las graves heridas que los delincuentes le provocaron a su padre. “Mi viejo tiene un golpe con la llave francesa que le atravesó la cara, le hizo un agujero y le partió la mandíbula. Tiene un corte de 10 cm en la nuca que le producía la hemorragia, tiene muchísimos cortes de golpes en la cabeza. El oído izquierdo tiene inflamado de adentro para afuera y ahí lo tiene cocido. Y en el cuerpo recibió golpes, tiene moretones. Para mi ellos creían que estaba muerto”, señaló.

Para Luis, los atacantes intentaron matar al hombre de 87 años con la brutal golpiza que le dieron. “Cuando yo lo encuentro, mi viejo no respiraba. Y atiné a llamar a mi mujer y le pedí que llame a la ambulancia. Nosotros vivimos en el fondo. Cuando mi señora entró a la casa de mi papá lo movió un poco y reaccionó. Ahí tiró la sangre que tenía acumulada, parte de su dentadura y empezó a respirar”, recordó.

Luego, el hombre y su pareja comenzaron a pedir ayuda. “Primero llegó la policía, pero la ambulancia tardó muchísimo. Yo en la desesperación creía que se moría hasta que llegó la ambulancia y lo llevaron al hospital Rawson. Hasta hoy su estado es delicado, porque una golpiza de esas es imposible”, manifestó.

El hombre cree que los atacantes fueron dos personas. “Para mí son dos. Parece que lo han tenido agarrado, han usado guantes que él usa para hacer jardinería y estaban llenos de sangre y la llave estaba tirada al costado. Eran dos personas y que mi papa los conocía”, sostuvo el hombre.

Mientras tanto, Luis comentó que, si bien tiene sospechas sobre los posibles autores del hecho, la policía todavía no tiene novedades. “Hay gente del barrio que hace daño, pero no podemos decir nada. La policía tampoco nos da respuesta de nada, no nos dicen nada”, señaló.

“Pedimos justicia y saber quiénes fueron los autores porque no puede quedar así”, concluyó.