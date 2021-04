Confirmado: abrirán una sede paralela del PRO en San Juan

El PRO abrirá una sede paralela al partido en San Juan. Lo confirmó en Canal 13 el asambleísta, Hugo Ramírez, quien comentó que cuenta con el aval de la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich, y el secretario general, Eduardo Maquiaveli. “La idea es abrir una sede propia, el partido ahora está cerrado. Comenzamos con la idea por la cantidad de afiliados que comenzaron a irse del partido, como también dirigentes en busca de un lugar donde estar”, comentó Ramírez.

“No sé cuál es el objetivo de tener un partido cerrado cuando todos quieran tener un partido abierto para incrementar su número de afiliados y demás. Hablé con gente en Buenos Aires y pregunté si era posible abrir una nueva sede del PRO en San Juan y me autorizaron”, dijo.

Ramirez, dijo que no tiene dialogo con el actual presidente del Pro en San Juan, Enzo Cornejo. “Con Cornejo no hablo hace mucho. No tengo nada personal, pero al no ser yo parte de la conducción partidaria no tenemos nada de qué hablar. Yo escuche que él decía que estaban pintando al partido para abrirlo de nuevo. Es momento que, de cara a las legislativas, el PRO tenga una representación. Yo no hablo de hacer cosas en contra del presidente. Pero él no tiene el partido como tiene que ser”, reveló. “Después de haber trabajado tantos años y dedicar tanto tiempo, ver el partido en el estado que lo tienen es penoso”, agregó.

Si bien, todavía no hay fecha para la apertura de este nuevo local, el asambleísta comentó que ya tiene vistos varios lugares para la instalación de esta nueva sede.

A apropósito, agregó que si bien Patricia Bullrich, ha ratificado a las autoridades del partido, también autorizó la apertura del nuevo espacio en San Juan. “Estuve en Mendoza con ella y dijo: ‘abran la sede’”.

De cara a las elecciones legislativas, el dirigente afirmó que no será candidato, pero buscará generar referentes dentro del espacio. A su vez, comentó que es “inaccesible” el Frente Con Vos, integrado por referentes opositores del partido Producción y Trabajo, ACTUAR, entre otros.

No obstante, la nueva sede del PRO en San Juan buscará fortalecer el partido generando un espacio de “puertas abiertas”, dijo Ramírez. “Vamos a invitar a todo el que quiera participar y se sienta contenido en el PRO”, señaló. Además, reveló que el próximo 26 de abril fue convocado a una reunión con autoridades del partido a nivel nacional, entre otros, estará Mauricio Macri. El referente sanjuanino manifestó que tiene una relación amistosa con el ex presidente, como así también con algunas figuras reconocidas del espacio.

En este sentido, comentó que lo primordial será “preocuparse por el partido en general, por San Juan y en su momento por el 2023. Pero hoy lo más importante es lograr una buena elección de medio término en la provincia con nuestro partido”, sostuvo.

Por otro lado, Hugo Ramírez se refirió a la denuncia de Gimena Martinazzo contra Eduardo Cáceres por violencia de género. “Eso es muy malo y en algún momento se tendrá que resolver. Llevaron sus problemas personales al partido, cosa que no podía ser. También tienen sus problemas en Buenos Aires me imagino porque todos sabemos. El daño ha sido muy grande el que se ha hecho al partido”, insistió. Y aclaró: “No nos queremos inmiscuir en un tema que no es nuestro y no sabemos en qué va a terminar. No hay una relación fluida ni con Cáceres ni con Martinazzo, a pesar de ser la hija de un gran amigo mío”.

Sin embargo, el dirigente develó que mantuvo contacto con Martinazzo, y dijo que se mostró interesada en la apertura de esta nueva sede. “Esta apertura del local le ha entusiasmado como para tener algún lugar de referencia. Ella es vicepresidenta del partido. Nos ha llamado, hubo alguna intención de intercambio de opinión”, contó.

En otro orden de cosas, Ramírez se diferenció de la postura de Patricia Bullrich respecto a la pandemia. La dirigente se mostró en contra de las medidas aplicadas por el Gobierno. “Yo como médico tengo criterio para poder pensar en cómo se tiene que actuar hoy y respetar algunas cosas. Nosotros sabemos con se contagia el virus. Si permitimos que sigamos incrementando estas cosas obviamente que vamos a tener el doble o triple de contagios. Hoy se está testeando más que antes y hay que tener precaución”, dijo.

“Es un tema sanitario muy importante a nivel mundial y no merece ser manejado políticamente porque es la vida de la gente. Hoy hablan de incremento de contagio en los niños. Hay que estar atentos. Acá no hay política, tiene que haber organización, salud, brindarle tranquilidad a la gente. En la calle la gente está nerviosa, alterada, no saben lo que va a pasar, es preocupante”, sostuvo.

Por último, se refirió a la gestión del gobierno provincial, encabezado por Sergio Uñac y señaló que intenta diferenciarse de la gestión de Alberto Fernández. “Los he notado preocupados también porque están armando sus internas. Están todos preocupados por lo que viene. Tienen quizás más experiencia que uno, pero están preocupados o hay mucha gente con aspiraciones en su partido”, dijo.

“Algo tienen que preocuparse por la imagen del Gobierno nacional. Aunque ellos no quieran participar, el Gobierno nacional hoy está un poco discutido. Y creo que va a seguir siendo más discutido si no se aclara el tema de las vacunas que es espantoso. La gente está muy mal, no tienen vacunas, las terapias han colapsado en Buenos Aires y Capital. Es lógico, la gente se va contagiando y alguna internación tiene que haber. Hace 10 días estábamos muy relajados con los cuidados los contactos y ahora hay preocupación porque no alcanzan las vacunas”, finalizó.