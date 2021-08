Nancy Avelín apuntó contra el oficialismo: "Lo único que ampliaron fueron sus privilegios"

A días de las PASO, los frentes electorales aceleran la campaña para posicionar a sus candidatos en la opinión publica. En este marco, la ex diputada nacional, Nancy Avelín, del frente Consenso Ischigualasto planteó la necesidad de votar legisladores con convicciones firmes y criticó al oficialismo a quienes acusó que haber ampliado sus privilegios.

“Nos revelamos ante tanta justicia social que uno ve y la única manera que se resuelve es desde la buena política. Estamos acompañando en este proceso electoral a Marcelo Arancibia, Susana Ocampo y Facundo Guzmán que viene desde la juventud y de las ganas de participar que ahora tienen todos los sectores, como los independientes, autoconvocados, que ante la gravedad de lo que estamos viviendo en la Argentina tiene la vocación de participar y comprometerse”, señaló.

En este sentido, aseguró que Marcelo Arancibia fue elegido como candidato por su mensaje opositor “frente al avasallamiento que tenemos por parte del gobierno”.

“Acá tenemos que mostrar claramente dos modelos. Este modelo de sometimiento, entrega, de corrupción, de privilegio, de desvergüenza. Todos estos escándalos que dañan la credibilidad de la figura del Presidente y todos los que lo acompañan. Frente a este modelo de gobierno de hace tantos años y que nos ha dejado como saldo lo que hoy tenemos, pobreza desocupación, ignorancia, destrucción de la educación pública, abandono de la salud pública, tiene que haber una oposición con alternativa. No somos una oposición destructiva, los que están destruyendo el país son ellos”, señaló.

La dirigente de la Cruzada Renovadora, manifestó que “lo que hace falta son candidatos que realmente tengan la valentía, el coraje, la convicción para defender estas cosas en el Congreso. Más allá del resultado en una votación, hay que dar batalla y poner en la mesa el debate de los grandes temas que el país necesita y hoy no están”.

Luego, sostuvo que la mayoría oficialista en el Congreso responde a los mandatos del Justicialismo. “Votan por un mandato partidario. Aunque agachen la cabeza, a veces hasta mudos, sin plantear lo que el país está esperando y lo que el pueblo está exigiendo a todos los que hacen política. Ese fue el parámetro para decir que acá está la oposición, somos una autentica oposición al Kirchnerismo”, dijo.

En cuanto al intento fallido de unir a toda la oposición, Avelín manifestó que “la gente pedía que se unieran todos. Pero buscaron excusas para no lograr hacer dos grandes frentes. El Frente Todos, que es el oficialismo y que aglutina la mayoría de los sectores políticos y sociales. Y otro frente opositor que era la aspiración de muchos sectores de lograr una unidad. Más allá de que haya internas, con sus distintas miradas o matices, plantear una interna. Pero cerraron las puertas y evidentemente los que tiene que explicar por qué no quisieron un frente son ellos. Nosotros lo planteamos y ellos buscaron excusas. Nosotros somos Consenso Ischigualasto y somos una autentica oposición”.

Además, ratificó la mirada sobre la oposición “colaboracionista” de los diputados sanjuaninos que manifestó el candidato Marcelo Arancibia en reiteradas ocasiones. “Los hechos demuestran el colaboracionismo de la oposición en la Legislatura provincial. Quienes se dicen opositores han acompañado de alguna u otra manera y no han ejercido la función de contralor que debe tener la oposición”, afirmó.

También, negó que las elecciones legislativas sean un plebiscito de la gestión del gobierno provincial y los municipios como habían planteado desde el oficialismo. “Son las cosas que hacen particularmente el oficialismo y Justicialismo. Usan el aparato del Estado y confunde el partido con el Gobierno. Uñac es el gobernador de todos los sanjuaninos, más allá que sea el presidente del Partido Justicialista. Entonces yo creo que en esto tiene que trabajar y caminar y que el pueblo conozca a sus candidatos. Acá no se plebiscita un gobierno provincial ni un intendente. Se está planteando qué perfil de legislador va a tener la provincia. Los que hoy ya están, que son diputados del justicialismo y quieren renovar la banca en diputados, a la vista está lo que ellos han votado. Quieren continuar con estos diputados que votan en las campañas, dicen que les van a ayudar a los jubilados, les dicen que le van a aumenta real 20%. Pero van allá y votan lo que el Justicialismo manda. Un ajuste salvaje a los jubilados. ¿Están dispuestos a seguir teniendo esta mayoría de diputados del Justicialismo?”, señaló Nancy Avelín.

“Acá no se plebiscita nada. Hay que definir los diputados que van a ir al Congreso. ¿Van a ir a luchar para defender el agua, los glaciares, frente al lobby de las corporaciones? ¿Van a ir a ofender a los jubilados de verdad? O ¿van a ser diputados que obedezcan el mandato del Kirchnerismo?”, planteó. “Hace falta que vayan a plantear esto en la Cámara de Diputados. El perfil de candidato que nosotros llevamos reúne estas condiciones de convicción. De no traicionar esta esperanza que tiene el pueblo en alguien que los defienda. Hoy el pueblo está desamparado, porque no se puede creer ni confiar en el presidente. Después de las mentiras, el doble discurso, los actos de corrupción de la vicepresidente. Cuando se lesiona la autoridad moral y política de la máxima figura que nos conduce es muy grave. Y hoy lo estamos sufriendo. El vacunatorio vip es una muestra, otra muestra es la fiesta de la primera dama. ¿Cómo no vamos a tener indignación?. Y ellos no tienen vergüenza”, dijo la dirigente.

“Ni siquiera se sonrojan, siguen mintiendo, van a buscar artilugios legales para defenderse. Están planteando la inconstitucionalidad de lo que ellos mismo resolvieron, cuando se han muerto miles de argentinos solos porque no tenían nadie que les diera una mano”, agregó.

También criticó a la oposición tras las fotos del cumpleaños de Elisa Carrió, quien también fue escrachada por celebrar su 70 años con una fiesta clandestina. “Esa es la desesperanza y la falta de credibilidad. Yo estoy convencida que tenemos que formar nuevos dirigentes y los jóvenes que se incorporen tiene que ser gente de convicción. Tiene que ser comprometidos, que sepan que la austeridad no se declama, se vive, se practica y eses es el espejo que hay que darles a los jóvenes para que crean en la política”, aseguró.

“Estoy analizando la falta de ejemplo que deben dar los políticos. La esperanza es que vengan nuevos sectores, nuevos dirigentes a ofrecer lo mejor de sí para el país. Vemos que la mayoría de los niños está por debajo de la línea de pobreza, e ignorantes. Estamos peor que la época de Sarmiento en cuanto al analfabetismo que hay. La falta de respeto al sector de la salud. Se han aumentado los sueldos los políticos de la provincia y de la nación, calladitos. Y el sector de salud sigue postergado cuando han estado en la trinchera arriesgando sus vidas y que han muerto atendiendo a pacientes. Uno lo dice por la pertenecía y se lo que es. Y uno ve con gran impotencia como el gobierno ha tenido privilegios para ellos y no han priorizado a la salud. Ni desde el equipamiento, ni la recomposición salarial que debían hace rato tener los médicos, enfermeros, personal de salud y limpieza y todos los que han estado al frente de la pandemia porque son ellos los que han puesto el cuerpo a esta pandemia”, manifestó.

La ex diputada nacional, también se refirió a la llegada del presidente, Alberto Fernández, a San Juan en medio de este contexto. “Yo antes aplaudirlo, le pediría que no vengan a traer promesas. Que traigan incubadoras para que no pase lo de los gemelos en Iglesia. ¿Cómo puede pasar eso si en la provincia está todo muy bien? Han invertido tanto, dijeron que la minería traía desarrollo justamente a ese departamento y se murieron las criaturas. Y esto lo digo porque es una realidad que estamos viendo. No puede ser que no haya una incubadora en un sector que está aislado. No tenemos sala de diálisis en Jáchal. ¿Dónde está la mira de los gobernantes? Los departamentos alejados están abandonados en el tema de salud”, sostuvo.

“Acá hay un modelo que tiene el oficialismo provincial y nacional. Y por otro lado hay sectores opositores como Consenso Ischigualasto que representa Arancibia, quien está dispuesto a dar esta batalla y dar una lucha contra este gobierno del privilegio”, comentó. “Ellos dijeron que traían mas derechos y lo único que han hecho es ampliar sus privilegios. Por eso necesitamos un legislador que controle y que diga esto en el Congreso. Que ponga luz sobre tanta oscuridad que tiene este gobierno. Por eso es importante que San Juan acompañe a Consenso Ischiguiallasto”, finalizó.