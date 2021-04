La luz amarilla de Venerando

Este martes Argentina batió su propio récord. La segunda ola trajo la cifra más alta de contagios en 24 horas nunca antes registrada. Fue el peor día de todos contando desde que entró la peste al país, el 3 de marzo de 2020. Fueron 20.870 casos informados, la mitad de los cuales ocurrieron en provincia de Buenos Aires y más de 2.200 en Ciudad Autónoma. Otros 1.800 en Córdoba y casi 1.300 en Santa Fe. 'Es problema de ellos', podría pensar cualquier sanjuanino. Se equivoca gravemente. Cuando la ola pasa, no respeta a nada ni a nadie.

Nuevamente San Juan superó el centenar de nuevos casos y la tasa de positividad ronda el 30 por ciento contando los hisopados cuyo resultado terminó negativo. Lógicamente, esto se empezó a reflejar en la demanda de camas en áreas Covid 19, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. Este martes también se informaron 101 pacientes internados. Dos semanas atrás eran apenas 56. Prácticamente se duplicó la cifra en 14 días.

Entonces es cierto que San Juan apenas está aportando una mínima fracción de la descomunal cifra de contagios ocurridos en el país. Pero hay sobradas señales de alerta acerca de lo que viene.

La ministra de Salud, Alejandra Venerando, optó por no camuflar la realidad. En vivo en Banda Ancha respondió todas las preguntas de manera directa. Acerca del semáforo implementado para medir el estado de situación, la funcionaria dijo que 'estamos en un color intermitente entre verde y amarillo'. Precaución.

Ella pidió precaución a los sanjuaninos y las sanjuaninas, porque a esta altura, más allá de acelerar el proceso de vacunación no queda mucho más por hacer. El resto es seguir apelando a la responsabilidad social para evitar las aglomeraciones y confiar en el resultado. No habrá más confinamientos. No está en los planes de Nación ni de la provincia. Apenas alguna limitación de circulación nocturna, eventualmente. Debería haber un colapso del sistema sanitario para evaluar un cierre total, al estilo de marzo y abril del año pasado. ¿Es imposible? No, no es imposible. De ninguna manera. Pero por el momento no aparece en el horizonte.

El ministro Martín Guzmán dijo que la economía argentina no podría sobrevivir a otra Fase 1 como el año pasado. Y el gobernador Sergio Uñac se ha mostrado totalmente opuesto a una parálisis, porque el daño luego se mide en desempleo y pobreza. A duras penas San Juan está soportando el embate, con mejores índices que el promedio nacional, pero que tampoco podrían ser motivo de orgullo.

A nivel nacional la demanda de camas de terapia intensiva ronda el 57 por ciento. En el Área Metropolitana de Buenos Aires trepa al 63 por ciento. En San Juan hay mayor holgura, dependiendo hacia dónde se mire. La ministra Venerando reveló en Canal 13 que en el ámbito público hay un 20 por ciento de ocupación en áreas críticas. Pero en clínicas y sanatorios, el valor se dispara hasta rozar el 60 por ciento, siempre hablando de pacientes con Coronavirus. Hay margen todavía, pero la curva apenas está empezando a despegar.

Mientras tanto, la vacunación seguirá avanzando hacia sectores de la población que estaban en espera. La ministra anunció en Banda Ancha que este jueves comenzará la inscripción on line para adultos mayores de 60 años por terminación de DNI. Seguirán esperando los más jóvenes que sufren alguna comorbilidad, todavía sin fecha estimada. La progresión dependerá de que sigan llegando dosis, sea cual fuere su origen: Rusia, India o China.

En este plan, Venerando ratificó que se dará absoluta prioridad a la primera dosis para alcanzar la mayor población vulnerable lo antes posible. Para la segunda dosis, habrá que esperar el límite máximo. Es decir, 12 semanas. Recién a los tres meses de haber recibido la aplicación se hará la convocatoria para completar la inmunidad. Es una medida de emergencia, frente a la amenaza manifiesta de una onda expansiva aún peor que la de 2020.

Sin embargo, la situación dista bastante de aquel inicio de la peste. El sistema de salud se ha fortalecido. No es el mismo de la prepandemia. Lo dijo este martes la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, en una necesaria conferencia de prensa. Hay un 50 por ciento más de camas de terapia intensiva y 60 por ciento más de respiradores que hace un año atrás. El 55 por ciento de los adultos mayores de 80 años ya recibió al menos una dosis de la vacuna y el 40 por ciento de los mayores de 70 también. No deberían tener complicaciones en caso de contraer la infección. No deberían requerir internación. No deberían morir por Covid 19.

Frente a este panorama, San Juan por el momento no evalúa una restricción de circulación nocturna. Ni mucho menos alterar el dictado de clases presenciales. Lo dejó bien claro Venerando. Es lo que se sabe hasta ahora, con el semáforo titilante en amarillo. Esa luz intermitente que invita a levantar el pie del acelerador, aunque muchos asuman el riesgo de estrellarse sin medir las consecuencias.



