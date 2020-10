Scaloni empieza a definir el equipo, ¿con sorpresa en el arco?

Las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias para el mundial de Qatar 2022 están próximas a empezar y la Selección Argentina enfrentará a Ecuador. Para el debut de la albiceleste, su técnico, Lionel Scaloni se plantea seriamente hacer debutar oficialmente como titular a Emiliano Martínez en el arco por sobre Armani y Andrada.

Si bien los porteros de River y Boca tienen buen presente y experiencia en el once inicial, el seleccionador no vería con malos ojos confiar en el joven de buen presente en el fútbol ingles, contó el jueves el periodista de TyC Sports, Esteban Edul. Es que el ex Arsenal, tuvo buenos partidos con los Gunners y le viene dando continuidad a su buen presente en su nuevo club, Aston Villa.

No es menor el detalle de que la decisión de Martínez de dejar Arsenal para pasar a Aston Villa estuvo condicionada por, entre otras cosas, una charla que mantuvo con el cuerpo técnico de la Selección. En la misma, al oriundo de Mar del Plata le habían dicho que si tenía continuidad, formaría parte de las convocatorias de las Eliminatorias.

Si bien sus buenas actuaciones en Arsenal habilitaban a pensar que podía pelear con cualquiera por la titularidad en los Gunners, lo cierto es que la continuidad indiscutida que le ofreció Aston Villa fue vista con buenos ojos por Martínez, con el consejo desde el cuerpo técnico de Argentina también en foco.

Así, habrá que esperar unos días más hasta que, primero Scaloni presente la lista definitiva y, luego, confirme el equipo en pocos entrenamientos que tendrá de cara al partido del próximo jueves ante Ecuador, en La Bombonera.