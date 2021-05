San Juan oficializó su adhesión al confinamiento estricto

Minutos antes de las 23 horas, el gobierno de la provincia oficializó su adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara un confinamiento estricto por 9 días en casi toda la Argentina. Desde el ejecutivo señalaron que los niveles de razón, incidencia y ocupación de camas críticas y no críticas son altos en toda la provincia, por lo que San Juan se encuentra, en su totalidad, en las zonas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

Por tanto, entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021, la provincia estará en Fase 1, buscando una gran baja de circulación y, así un descenso de contagios Covid 19. ‘En consecuencia, todas las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales quedan suspendidas a partir de las 00:00 horas del sábado 22 de mayo, excepto las consideradas esenciales contempladas en el decreto referido’, expresó el comunicado oficial.

Altas fuentes de Gobierno aseguraron a Diario 13 que el sábado en la mañana, el gobernador Uñac y los ministros mantendrán un encuentro en el cual definirán los detalles finos de las medidas restrictivas que regirán en la Fase 1.

Según adelantó el jueves por la noche la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, en 'La Justa', entre las principales medidas los comercios esenciales como farmacias, ferreterías y supermercados estarán abiertos hasta las 18 horas. La gente podrá ir a abastecerse a estos locales, procurando que sea en la cercanía de su domicilio. En cuanto a la administración pública, los tres días hábiles que alcanza el DNU nacional (miércoles, jueves y viernes), funcionaran con guardias mínimas.

Este viernes, la Secretaría de Seguridad informó que no será necesario tramitar un permiso de circulación especial. Según el subsecretario de Seguridad Abel Hernández, por el momento no se exigirá tramitar este tipo de certificado. “Los esenciales y los no esenciales van a poder circular con conciencia”, aseguró.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros, Ricardo Salva, dio a conocer a Compacto 13, que solo podrá utilizar el transporte público el personal esencial con un límite de ocupación, que estará marcado por la cantidad de asientos, es decir, no podrán viajar pasajeros de pie. Además, el empresario estimó que tendrán una reducción del 70 al 80% de pasajeros.

También este viernes, el encargado del control operativo del Centro Cívico aseguró que la repartición pública seguirá abierta para los esenciales que trabajan en el lugar. En ese sentido, Andrés Sastriques dijo que a la espera de la resolución provincial, hay reparticiones que continuaran trabajando pese al confinamiento.

“Estamos esperando la confirmación oficial a la espera del decreto provincial porque muchas personas nos consultan como vamos a seguir trabajando”, agregó el encargado del control operativo. Asimismo, recordó que con la anterior Fase 1 tuvieron operativos con el edificio abierto.